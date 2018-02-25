Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Cumhur ittifakı milletimizin ortak iradesinin ve kararının bir sonucudur. Bu ittifakın teknik boyutundan çok ne anlam ifade ettiğine hepimizin odaklanması, vatandaşlarımıza, kardeşlerimizin anlatması gerekiyor." dedi. Partisinin Yozgat İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alması amacıyla milletin aklından, kalbinden, vicdanından doğarak kurulmuş bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğuna işaret eden Şahin, "Partimizi aziz milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük. AK Parti, bir millet hareketidir, bir Anadolu hareketidir. Tüm icraatlarımızı, sırtımızı verdiğimiz milletimizle birlikte gerçekleştirdik. Bizler sahip olduğumuz milli ve manevi değerler üzerinden ülkemizi dünya milletler ailesi içerisinde hak ettiği yere kavuşturmayı kendisine misyon olarak belirlemiş olan bir partiyiz. Biz, bir Türkiye partisiyiz. Doğusu, batısı ile kuzeyi ile güneyi ile 81 vilayeti ile bütün mezhepleriyle, bütün inanç gruplarıyla Türkiye'mizi temsil eden bir partiyiz. Biz herhangi bir ideolojinin partisi değiliz. AK Parti muhafazakar, demokrat kimliğe sahip, insanı merkeze alan bir hizmet partisidir. Partimiz kurulduğunda krizler ülkesi olan Türkiye'miz, AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte fırsatlar ülkesi haline gelmiştir. Bizler 16 yıl önce hangi coşkuyla, heyecanla yola çıktıysak aynı coşkuyla, aynı heyecanla, aynı azim ve kararlılıkla yola devam ediyoruz." diye konuştu.

"Cumhur ittifakı, milletimizin ortak iradesinin ve kararının sonucudur"



Cumhur ittifakının milletin ortak iradesinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İnşallah bu cumhur ittifakı, önümüzdeki döneme, siyasete damgasını vuracaktır. Cumhur ittifakı, milletimizin ortak iradesinin ve kararının bir sonucudur. Bu ittifakın teknik boyutundan çok ne anlam ifade ettiğine hepimizin odaklanması, vatandaşlarımıza kardeşlerimizin anlatması gerekiyor. Cumhur ittifakının amacı, beka mücadelesi vermekte olan, çok büyük saldırılarla karşı karşıya kalan milletimizle yerli ve milli unsurların omuz omuza vermesi demektir. Bu ittifak ile millet iradesi devlet yönetimine çok daha güçlü bir şekilde yansıyacak, temsilde adalet oranını güçlendirecek ve oy kayıpları asgari düzeye indirilecektir. Tabii bu ittifakın şekillenmesiyle, ete kemiğe bürünmesiyle birlikte CHP'de bir korku saldı. Yerli ve milli cephe karşısında duramayacaklarını, tutunamayacaklarını bildikleri için itirazlarını, seslerini yükseltemeye başladılar. Bu ittifak karşısında durmaları asla ve asla mümkün değildir. Çünkü onlar bir ellerinde kan, bir ellerinde katran olan cephe, biz ise cumhur ittifakını oluşturan yerli ve milli unsurlar. Cumhur ittifakının karşısında bu kan ve katran ittifakının durması, tutunması mümkün değildir."