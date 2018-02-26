Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli’deki Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Muratreis Denizaltısı ilk kaynak törenine ve Bursa İl Kongresi’ne katıldı. Kendisini en fazla heyecanlandıran açılışlar, temel atmaların, denizcilikle, gemi inşaatıyla ilgili konuların olduğunu, çünkü meslek hayatının büyük bir kısmını gemi inşa konusunda çalışarak geçirdiğini anlattı.

Türkiye’nin, sadece kendi topraklarının bütünlüğü için değil, bölgenin istikrarı için de çalıştığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Operasyonu ile 2 bin kilometrekareden fazla bir alan, DEAŞ, PYD, YPG, PKK bölücü terör örgütlerinden temizlendi. Aynısın Afrin’de yapıyoruz. Bölgeyi 7 yıldır iç savaşla büyük bir kaosa sürükleyen, ‘bölgeye istikrar getireceğim’ diye adeta bir istila projesi içinde olan emperyal güçler, bölgede ne Suriye’ye istikrar ne bölgedeki insanların derdine çare olmak için ciddi bir adım atmamışlardır. Bunun tek istisnası var; o da Türkiye’dir”

Yıldırım, Türkiye’nin bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken, bazılarının fırsatı ganimet bilerek Ege’de, Akdeniz’de birtakım komplolar, birtakım tezgâhlar peşinde olduğunu belirterek “Buradan açık ifade ediyorum; Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hâl ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada ise AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana hep milletin sesi, istikametlerinin, milletin istikameti olduğunu söyledi. Gençlerin “Başbakan bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine ise şunları söyledi: “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, eğer bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız.” 16 yıl önce Türkiye’yi düze çıkarmak için büyük bir yolculuk başlattıklarını kaydeden Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu yolda sadece Rabb’imize güvendik, milletimizden destek aldık. Oy peşinde olmadık, aynı zamanda gönüllere de hitap ettik. İçeride ve dışarıda pek çok engel çıkarmaya çalışanlar oldu, tuzaklar kuruldu, 15 Temmuz darbe girişimi oldu asla eğilmedik, diz çökmedik, alçakları dize getirdik. Kime oy verdiğine değil, vatandaşın ihtiyacına bakarak, yardımına gittik. Kim dardaysa, kim zordaysa yanında olduk. Artık ecdat mirasına sahip çıkan bir Türkiye var.