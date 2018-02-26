Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi: "Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."