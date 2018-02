Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce il yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Düzce’ye geldi. Bakan Özlü’yü il binası önünde AK Parti İl Başkanı Hikmet Kesin ve yönetimi karşıladı. Ardından, il başkanının odasına geçen Bakan Özlü, burada basın açıklaması yaptı. Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlık destanının yazıldığını ve başlattıkları işi yarım bırakmayacaklarını belirterek Özlü, “Askerlerimiz, 38 gündür adeta kahramanlık destanı yazarak Afrin’e doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş, bizi tehdit eden terör unsurları tamamen temizlenene kadar devam edecek. Türkiye’nin, bu haklı ve meşru davadan geriye dönüşü söz konusu değildir. Başladığımız işi yarım bırakmamızı kimse bizden istemesin” diye konuştu.

“ABD’nin tırlarında buketler dolusu çiçek yoktu”



Bakan Faruk Özlü, ortalıkta barış nutukları atanlara seslenerek, “ABD’nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin tır silah için neden suskun kaldılar? Bu tırların içinde buketler dolusu çiçek yoktu, sandıklar dolusu silah vardı. Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar? Türkiye’nin, bu hain çeteye ve onun işbirlikçilerine karşı operasyon yaparken kimseden izin almasına lüzum yoktur. Zeytin Dalı Harekatı’nın arkasında, ciddi bir devlet aklı, ciddi bir strateji ve topyekun bir millet desteği vardır. Afrin Operasyonu, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan herkesin selameti için düzenlenen bir harekattır. Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye ile ilgili hayâllerimiz var”



Bakan Özlü, AK Parti iktidarı döneminde yapılamaz denilenleri yaptıklarını fakat yapacaklarının bitmediğini işaret ederek, “16 yıldır sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüzün en önemli virajlarından birini dönmek üzereyiz. 16 yıldır adım adım yürüyüp, ilmek ilmek ördüğümüz bir yapı var. O yapı, güçlü Türkiye’dir. AK Parti’nin yürüyüşü, güçlü Türkiye hayali ile yola çıkanların yürüyüşüdür. Yola çıktığımız ilk günden itibaren bu yürüyüşe kesintisiz devam ettik. Çünkü Türkiye ile ilgili hayallerimiz vardı. Onları gerçekleştirmek için durmadan, dinlenmeden, yılmadan çalışmamız, ara vermememiz gerekiyordu. Şükür ki; çok büyük bir mesafe kat ettik. İktidarımız süresince pek çok ilki gerçekleştirdik, yapılamaz denen şeyleri yaptık. Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Bundan sonra da aynı kararlılık, aynı heyecan, aynı coşku ile yola devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“2019 için hazırlanıyoruz”



Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:



“Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde heyecanımızı tazeliyor, 2019 için hazırlanıyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zamankinden daha fazla saldırıya uğramasının sebebi, güçlü Türkiye yürüyüşündeki kararlılığımızdır. Şekli her zaman farklı olsa da, defalarca önümüze çıkmalarının sebebi, bu yürüyüşü kesintiye uğratma hevesidir. Biliyorlar ki, AK Parti demek, Türkiye demektir. AK Parti demek güçlü Türkiye demektir. AK Partisiz bir Türkiye için, ellerinden geleni arkalarına koymamaları bu yüzdendir. İşte 2019 seçimleri, AK Partisiz bir Türkiye düşü ile yanıp tutuşanların her şeyi yapacakları bir seçim olacak. O yüzden AK Parti’nin her bir ferdine, bu süreçte büyük görevler düşüyor. Meydanı onlara bırakmayacağız, yürüyüşümüzü kesintiye uğratmayacağız. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız ve 2019 seçimlerinde, zafer zincirimize en görkemli halkayı takacağız. Çünkü 2019 seçimleri, bu ülkenin adaleti ve kalkınması için çıktığımız yolda, atacağımız en önemli adımlardan biri olacak.” Bakan Özlü, Düzce ile ilgili yapılacaklarını Ankara’dan takip ettiklerini ve önümüzdeki günlerde yeni müjdelerle açılışlarla bir arada olacaklarını söyledi. Özlü, Düzce’de yapılması planlanan hayvan barınağı ile ilgili olarak ise hava muhalefetinden çalışmanın başlamadığını fakat en kısa zamanda çalışmanın başlayacağını ve mümkün olursa bu sene sonunda açılışının gerçekleştirileceğini de bildirdi. Konuşmanın ardından Bakan Özlü, AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.