Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdağ, şunları kaydetti:

Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak doğrusu mutabıkız. Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız. İstismar vuku bulduktan sonra çocuğu ve aileyi korumamız gerekiyor. Burada çocuğun, ailenin ifşa edilmemesi için ciddi kurallar manzumesinin oluşturulması ve buna da herkesin riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonumuzun hiç itirazsız mutabık kaldığı en önemli konulardan birisi bu. Faile büyük bir ceza verebilirsiniz ama eğer mağdur ve ailesini ifşa etmişseniz onların bütün hayatı o andan itibaren zehir oluyor. Basınımıza çok büyük ödev düşüyor.