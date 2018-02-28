Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi'nde düzenlenen 28 Şubat'ın 21. yıldönümüne ilişkin toplantıda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Erbakan Hoca farklı bir siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla duruşunu bozmadan, derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Hamdolsun ki onun hayalini bugün Türkiye gerçekleştirdi. AK Parti gerçekleştirdi. Erbakan Hoca vakur ve kararlı duruşu ile her zaman özgürlüklerin kapısını araladı. Çatışmayı, gerilimi değil, emeği, sevgiyi esas aldı. Hepimize tarih şuuru verdi. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hattını cumhuriyetin kazanımları ile birleştirdi. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü ve vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı."

"28 ŞUBAT GÜNLERDEN BİR GÜNDÜR DEDİ"

"28 Şubat günlerden bir gündür dedi. Kimsenin burnu kanamasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi düşünenlerin haklarını değil, herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Siyasetten nefret dilini reddetti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullandı. Siyasete uzlaşma, diyalog ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi."

"HÜKÛMETİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR"

"Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum.

Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler. Hükûmeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar.

Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı."

"28 ŞUBAT'IN FATURASI 390 MİLYAR DOLAR"

"28 şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar oldu, faturalar millete ödettirildi. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. O günler alçak dağları ben oluşturdum diyenlerin bugün süklüm püklüm tanklar eğitime çıktı demelerini adalet affetmeyecek. Bizim siyasetimiz 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdi içindir. Birbirimizin kardeşlik hukukuna sahip çıkacağız, Atatürk'ün dediği gibi dahili ve harici bedbahtlarar karşı birlik olacağız."