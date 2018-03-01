Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı” etkinliğinde konuşan Başbakan Yıldırım, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın maruz kaldığı darbenin yıl dönümünde ebedi aleme göç ettiğini hatırlattı. Erbakan’ı rahmetle anan Yıldırım, şöyle konuştu: “Erbakan Hoca incindi ama kimseyi incitmedi. Darbeciler yaptıkları ‘darbenin bin yıl süreceğini’ söylediklerinde, büyük bir bilgelikle ‘28 Şubat günlerden bir gün’ dedi. ‘Kimsenin canı yanmasın, burnu kanamasın’ diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. O dönem inançlarını yaşayan insanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Toplumsal düzen, korku, baskı ve tehdit üzerine inşa edildi. Çeşitli dayatmalarla hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Üniversitelerde okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. Kur’an kurslarını, imam hatipleri yok edeceğim diye bütün meslek okullarını kapattılar. Katsayı engeli ile bu okullardan mezun olanların üniversiteye girmesini engellediler.”

28 Şubat döneminde medyanın da kontrol altına alındığını dile getiren Yıldırım, “Sergide gördük. O günün gazete başlıkları hep birbiriyle anlaşmış, talimatla atılan başlıklar. Sanki arkası yarın filmleri gibi hep adım adım darbeye zemin hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar, andıçlandı, siyasi partiler kapandı” ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde ekonomik olarak da Türkiye’nin çökertildiğini dile getiren Yıldırım, bir yandan bankaların hortumlandığını, enflasyonun tavan yaptığını, milyarlarca doların, bir cepten başka cebe aktarılarak devletin kasasından çalındığını anlatan Yıldırım, onlarca bankanın iflas ettiğini, kapatıldığını aktardı.

Yıldırım, “Yapılan hesaplara göre, 28 Şubat sürecinin Türkiye’ye maliyeti 390 milyar dolar.” dedi.

28 Şubat sürecinde çıkan ağır faturaların millete ödettirildiğini vurgulayan Yıldırım, darbeciler eliyle baskı altına alınan sermaye gruplarının piyasa varlıklarını gasbettiğini söyledi.

Büfecinin, çorbacının yeşil sermaye ilan edildiği bir dönemin yaşandığını, firmaların tek tek fişlendiğini, bu firmaların teşviklerden ihalelerden yasaklandığını anlatan Yıldırım, gayrisafi milli hasılanın üçte birinin buharlaşıp gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. O günler, ‘Alçak dağları ben yarattım’ diyenlerin bugün süklüm püklüm ‘Biz darbe filan yapmadık, tanklar eğitime çıktı’ demelerini hiç ama hiçbir şekilde adalet affetmeyecek. 28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar.”