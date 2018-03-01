Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan - Batuhan Yaşar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzerinden 21 yıl geçen ve ‘bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat darbesinin sivil ayağının da ortaya çıkarılacağını söyledi. Erdoğan, “O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? Bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi… Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir İnanıyorum ki yargı, adalet beklentisi içinde olan mağdurların haline çare olacaktır” dedi. İttifak sürecini de değerlendiren Erdoğan, Saadet Partili ile kapıların kapanmadığını vurguladı. Erdoğan, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak da “Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’de temaslarını takip eden medya yöneticilerinin gündemdeki konularla ilgili sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

SİVİL AYAK DA ÇIKARILACAK

28 Şubat’ın yıldönümü, o dönem görev alan generallerle ilgili yargı bir karar vermek üzere. Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin bir kısmı ve medyanın bir bölümü 28 Şubat’ın askeri darbe olmadığını bunun FETÖ kumpası olduğunu söylüyorlar, siz ne dersiniz?

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanıyım. O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.

“BEŞLİ ÇETE”YE DOKUNULMADI

Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz?

Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Savcının dediğiniz türden bir yaklaşım göstermesi, dosyalarda bazı şeylerin öne çıktığını gösteriyor. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhâlde öne çıkıyor. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor. İnanıyorum ki yargı, adalet beklentisi içinde olan mağdurların haline çare olacaktır.

ÖYLE YA DA BÖYLE BİTECEK!

Afrin’de TSK çemberi daraltırken, bir yandan da yerli yabancı basında başka grupların girdiği çıktığı haberleri geliyor. Biz şu anda Afrin’de kimlerle karşı karşıyayız, sayıları ne kadar?

Orada bizim karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda ‘Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda biz de gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş.

Şu anda bütün tüneller tamam. Türkiye eski Türkiye değil. F16’larımız SİHA’lar, tank, top, kara kuvvetlerimiz, hepsi gerçekten yeniden bir tarih yazdılar. Bu süreç farklı bir süreç. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı an itibarıyla 2083. Mevsim şartları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekât gerçekleştiriliyor. Dönene kadar inşallah iyi bir konuma geldiğimiz göreceğiz.

OPERASYON ÇOK BAŞARILI

ABD ile ilişkiler üzerine temaslar oldu, ziyaretler oldu. Yeni bir temas gerçekleşti mi? Bundan sonraki yol haritamız nedir?

Biz, ABD’nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Söylenilenler ile yapılanların farklı olması elbette kabullenilemez. Bu çerçevede temaslar devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor. Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD/YPG çökmüştür. An itibarıyla 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Cerablus, Rai, Bab’da kontrol altına almış olduğumuz alan 2 bin kilometrekare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek şartlar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

MENBİÇ’TE TAVRIMIZ NET

Menbiç’e müdahale edersek ciddi dirençle karşılaşacağımız, ABD ve Avrupa’nın da Türkiye’yi engellemek üzere hazırlık yaptığı dillendiriliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Menbiç konusundaki tavrımız öteden beri net. Orada terör örgütü olmamalıdır. Menbiç’in asıl sahibi kim? Araplar. Oranın asli sakinleri arasındaki Arapların oranı yüzde 90- 95 civarında. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Şimdi oranın asli sakinleri olan Arap aşiretleri, orayı koruma konusunda kararlılar. Biz Menbiç’in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bunu savunuyoruz. Bunu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a da söyledik. Menbiç, Menbiçlilerin olmalı.

CEZAYİR İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere Cezayir temaslarını da değerlendirdi. Cezayir-Türkiye ilişkilerinin 500 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolar. Bunu ilk etapta 5 milyar dolara, sonra da 10 milyar dolara çıkarma hedefinde mutabık kaldık. Tarımdan kültür turizme kadar varıncaya kadar 7 anlaşma imzaladık. Doğalgaz, LNG konusunda, Cezayir’in dördüncü tüketici ülkesi konumundayız. Anlaşmamız 1 Ekim 2019 itibarıyla sona eriyor. Kendileriyle görüştük. ‘Fiyatı biraz düşürebilirseniz, bunu uzatmaktan yanayız’ dedik. En önemlisi bence Stratejik İş Birliği Konseyi çalışmasını başlatma karanını almış olmamızdır. Savunma Sanayinin üzerinde özellikle ısrarla durduk. Savunma sanayiinde Cezayir’in şu anki ihtiyacı tahminlerin çok daha fevkinde. Yüz ölçümü itibarıyla çok büyük bir alana sahip ülke. Neredeyse bizim üç katımız büyüklüğünde. Sınırlarının korunması gerekiyor. Hava, kara, İHA’lar vb. ihtiyaçları var. İlgili birimlerimiz görüş alışverişine inşallah devam edecekler. Ortak üretim talebi gelirse girebiliriz. Biz ürettiklerimizden verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil… Ayrıca Oruç Reis için bir anıtı beraber yapabiliriz.”

ÇEKYA TERÖRE DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in Çekya’da yakalanması ve ardından serbest bırakılmasına tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu bize Batı’yı gösteriyor, dünyayı gösteriyor. Bunlar maalesef bugüne kadar adil olmadılar. Şu anda da ikircikli bir davranış içindeler. YPG-PYD’nin terör örgütüyle iltisaklı olduğunu biz belgeleyip ispat etmemize rağmen terörist başını serbest bırakmışlardır. Peki neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka türlü izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar.”

MACRON GÖRÜŞMEDE AFRİN'DEN BAHSETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde “BM’nin Suriye’deki ateşkes kararına Türkiye’nin de uyması gerektiği, Afrin’e müdahalede bulunulmaması istendiği” yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Macron, o tür bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz, terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Orada ulusal güvenliğimiz için de tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadele ediyoruz.”

SAADET İLE KAPILAR KAPANMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ittifak’ süreciyle ilgili de sorular soruldu. Erdoğan, “Önceki gün CHP, İP ve Saadet ile ittifak olabileceğini söyledi. Bu durumu CHP’nin hala eski sistemin devamını istiyor olarak mı yorumlayacaksınız?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Bizim her şeyimiz açık. Gizli saklı adımımız yok. Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bizimle beraber BBP’nin de yürümesi söz konusu. Çok açık ve net onlarla konuştuk. Onların sütunda yer almaktan çok partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Sayın Destici ile de konuştuk. Ayrıca aramızda görüşme imkânımız var. Bütün derdimiz cumhurun ittifakını gerçekleştirmektir.

CUMHUR İTTİFAKI UYGULAMADA

İP’miş şuymuş buymuş falan bunların milli, yerli diye bir derdi yok. Biz bu ülkenin dertleriyle ile hemdert olan, ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla cumhurun ittifakını kuruyoruz. Bunu başaracağız inşallah. Şu ana kadar gayet uyumluyuz. Gittiğimiz her yerde sağ olsun, belediye MHP’deyse belediye başkanları, il başkanları bizi karşılamaya geliyor. Aynı şeyi bizim teşkilatımız da yapıyor: Sayın Bahçeli’yi gittiği illerde aynı şekilde bizim teşkilatımız da karşılıyor. Cumhurun ittifakını aramızda bizler fiilî olarak uygulamaya başlamış durumdayız. Tabandaki bu bütünleşme, bu birleşme, mart ve kasıma kadar açıkça görülsün istiyoruz.”

ÖNÜMÜZDE DAHA VAKİT VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saadet Partisi ile görüşmeniz oldu, süreç nihayete erdi diyebilir miyiz?” sorusuna “Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz” cevabını verdi. Erdoğan “Kapı kapanmadı değil mi? sorusu üzerine ise “Hayır bizim açımızdan kapanmış değil, kanuni olarak kapanmadığı ana kadar” dedi.

