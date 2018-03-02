Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum." diyen Yıldırım, "Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Uluslarararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"Gerekli adımları attık"

Başbakan Yıldırım, "Kurmaylık eğitimi görmüş, ülkemizin güvenliğini, bekasını teslim ettiğimiz subayların yüzde 72'si bu örgütün (FETÖ) tuzağına düşmüş ve bu örgütün eylemlerinin parçası haline gelmiştir. İşte bu vahim durumu dikkate alarak gereken adımları ivedilikle attık, gerekli kararları aldık." açıklamasında bulundu.