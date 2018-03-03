Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Tezcan, güzel bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Türkiye’nin bugün temel meselelerinden birisi seçim güvenliğidir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken, içerisinde seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok önemli maddeler göz ardı ediliyor. Güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler” diye konuştu. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise bu görüşmenin seçim ittifakı çalışması olmadığını söyledi.



4 PARTİLİ İTTİFAK

Öte yandan oylarının toplamı yüzde 1’i bile bulmayan Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak olduğunu açıkladı.