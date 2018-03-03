Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Kurmay subayların yüzde 72’si FETÖ’nün parçası hâline geldiği için Millî Savunma Üniversitesini kurduk” dedi. Başbakan Yıldırım, Millî Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargâh Subaylığı 1. Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada mezun olan öğrenci subayları tebrik ederek, üstlenecekleri görev ve sorumluluklar için başarılar diledi.

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatarak şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kutsal çatı altında kurmaylık eğitimi görmüş, ülkemizin güvenliği, bekasını teslim ettiğimiz subayların yüzde 72’si bu örgütün tuzağına düşmüş ve bu örgütün eylemlerinin parçası hâline gelmiş. İşte bu vahim durumu dikkate alarak gereken adımları ivedilikle attık, gerekli kararları aldık. Bu adımlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi Millî Savunma Üniversitesidir. Burada Harp Enstitüleri, Harp Okulları, Subay Meslek Okulları ve Araştırma Enstitülerini, yani bütün askerî eğitim kurumlarımızı tek çatı altında topladık.”

Başbakan Yıldırım, Afrin’deki harekâtın sonuna kadar devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değildir. Süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hâle getirilmesine bağlıdır.