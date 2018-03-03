Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, bugüne kadar 2 bin 300’e yakın teröristin etkisiz hâle getirildiğini, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti. Afrin’de meskûn mahal operasyonlarının bu sabah Raco’da başladığını, Cinderes’in muhasara altına alındığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskûn mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de millî onurumuz, millî güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Bahçeli, YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 Sayılı Kararını çarpıtmasını, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallamasını “garabet” olarak niteledi.



“Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma hâlidir.” ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye’nin okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayette olduğunu kaydetti.