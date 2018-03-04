Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamollaoğlu, İl Başkanları ve Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek dönemde siyasetini Saadet Partisi'nin belirleyeceğini savundu. Karamollaoğlu "Biz hazırlığımızı yapacağız, çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı teklifimizi çok açık, net ifade ettik. Hangi şartlarda olursa olsun 300 bin, 500 bin arasında bir imzayla seçim kurullarına vereceğiz, aday göstereceğiz. İnanıyoruz ki bu seçimlerde başarılı olacağız" diye konuştu. Teşkilata, ittifak konusunun sürekli gündemde olacağının görüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bizim düşüncelerimizi net olarak soranlara anlatın. Bunları size yazılı olarak vereceğiz zaten" ifadelerini kullandı.