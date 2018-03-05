Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuna kadar Cumhur İttifakı’nın yanında olacaklarını belirten Destici sözlerine şöyle devam etti: Şimdi BBP’nin bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı üzerine tartışma başlatıldı. Bizim bu süreçteki yol haritamız şudur, öncelikli olarak Meclis’teki uyum kanunları süreci tamamlanacak, dolayısıyla da yasal olarak siyasi partilerin hangi şekilde ittifak yapacağı net olarak ortaya çıkacak. Bu süreci takip ediyoruz ve buna ziyadesiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra partiler ittifakta nasıl yer alacaklar, bu ittifak edecek partiler arasında müzakere edilir.