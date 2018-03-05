Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, partisinin Muğla Kadın Kolları ile Manisa Gençlik Kolları’nın kongrelerine katıldı. Yıldırım buralarda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

*2019’da iki seçim yapılacak. Güçlü iktidar, güçlü Türkiye demek. Biz AK Parti olarak MHP ile ‘Cumhur İttifakı’nı şimdiden ilan ettik. Seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri Meclis’e verdik. Bu düzenlemelerle seçim güvenliği daha da artacak, küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız.

*(CHP’li Haluk Koç'un Cumhur İttifakı'na ilişkin sözleri): Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize, insanımıza yakıştıranlar siyasi mevta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Cumhur İttifakı size de açık. Eğer yerliyseniz, milliyseniz, bugünlerde 'bayrak bayrak' diye bağırıyorsanız buyurun Cumhur İttifakı'na. Siz de girin bu bayrak altına, bu bayrak altında herkese yer var.

*28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Kalkmış diyorlar ki efendim 'Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor'. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hakimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur. Bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı hukuksuzluğu, darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur.

*Afrin’de kalleşçe pusu kurdular. Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Raco’yu ele geçirdi. ÖSO’nun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin’e doğru ilerliyorlar. İşte Türkiye’nin adaleti bu. PKK, YPG bilumum terör örgütleri bu milletin birliğini beraberliğini kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını arkanızdaki o destekçilerinizi de unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye gönderdiği mesajında, 27 Mart’ın 12 Eylül’den, 12 Eylül’ün 28 Şubat’tan, PKK’nın FETÖ’den, FETÖ’nün DEAŞ’tan farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Millet hakikatleri gördü, bu nedenle de şartlar ne olursa olsun, yıllardır bizlere desteğini hiç esirgemedi. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık.Bugün Afrin’deyiz, yarın Menbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz. Şehitlerimizin ne kanları yerde kalacak ne de fedakarlıkları boşa gidecektir.”