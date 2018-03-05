Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynakları, Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandığını bildirdi. Toplantı, Ankara Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısının 2 bin 795'e yükseldiğini ve 142 bölgenin teröristlerden arındırıldığını bildirdi. Bozdağ ayrıca, "Harekât planlandığı şekilde devam ediyor. Harekât bölgesinin yarısı kontrol altına alındı" dedi.

HADIM CEZASI GELİYOR

Bozdağ açıklamalarında son dönemde yurt genelinde infiale neden olan istismar haberlerine de değindi. Başbakan Yardımcısı konuya ilişkin, "Hadım cezası yasal dayanağa kavuşturuluyor" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMASI

TGRT Haber muhabiri Sultan Akten'in sorularını da cevaplayan Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin kapatılmasına ilişkin yetkili makamların bilgilendirildiğini ifade etti. Güvenlik güçlerimizin gerekli tedbirleri aldığını da ifade eden Hükûmet Sözcüsü, ülkedeki yabancı misyonların güvenliğinin Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

"DEAŞ'A EN ÇOK HEDEF OLAN 3. ÜLKEYİZ"

Bozdağ ayrıca, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den sonra en çok Türkiye'yi hedef aldığını belirtti. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile etkin mücadele ettiğini bildiren Bozdağ, 4 bin 43 DEAŞ'lı teröristi tutukladığını hatırlattı. ABD yönetiminin terör örgütlerine karşı ikircikli tutumunu eleştiren Başbakan Yardımcısı, hem DEAŞ'la hem de diğer terör örgütleriyle aynı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

TUTUKLANAN YUNAN ASKERLER

Yunanistan ordusuna mensup askerlerin sınırı geçmesi sonucu tutuklanmasıyla ilgili konuya da değinen Bozdağ, bu askerler ile ilgili takas durumunun söz konusu olmadığını bildirdi.

"SİVİLLERE ZARAR VERİLDİĞİ İDDİALARI MESNETSİZ"

Öte yandan Bozdağ, kahraman Mehmetçik'in başarı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi. Operasyonda sivillerin hedef alındığını öne süren çevreleri eleştiren Bozdağ, Türkiye'nin orada sivilleri korumak için bulunduğu ifade ederek, "Sivillere zarar verildiği iddiaları mesnetsizdir" dedi.