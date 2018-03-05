Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

(Seçim ittifakı düzenlemesi) Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamlamış değil. Komisyonun değerlendirmesi önemli.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINMASI

Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak.Kara propoganda oluşturulmaya çalışılıyor.

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ

Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor.