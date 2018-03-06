Halide İsmail'in yarın Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Avcılar'da toprağa verileceği öğrenildi.
Mehmet Müezzinoğlu'nun acı günü
06.03.2018 - 14:04 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık ile Çalışma Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınvalidesi Halide İsmail hayatını kaybetti.
Etiketler : Mehmet Müezzinoğlu,
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