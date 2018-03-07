Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin’de terör örgütü PYD’ye destek veren ABD’ye seslendi “Türk Milleti’nin aklıyla alay eden yanlış hesap yapar. Bu hesap muhataplarına pahalıya patlar” dedi. TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli özetle şunları kaydetti: ABD’li sözcülere ne demeli? Bunların zilletini nasıl izah etmeli? Hamurunda varsa insanın eşeklik, baki kalır. BM ateşkes raporunda Afrin’e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır? Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD’nin BM kararını çarpıtması hezeyandır. Türkiye’ye Menbiç’in yarı yarıya kontrol edilmesini teklif eden ABD yanlıştadır. YPG/PKK’yı Fırat’ın doğusuna gizlemek her şeyi çözecek midir? Bu işin doğusu, batısı yoktur. Afrin temizlenir temizlenmez, Menbiç gündeme alınmalı teröristler kovalanmalı. Fırat’ın kıyılarına hepsi gömülmelidir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır. ABD’ye sesleniyorum; dolambaçlı yollara girmeyin, düşmansanız adam gibi düşman olun, müttefikseniz mertçe yanımızda olun. Göründüğünüz gibi olun. ABD lafa gelince müttefiktir. Söz veriyor, vadediyor yapmıyor. İsrail gözlerini Suriye’ye çevirmiş beklemektedir. Rusya ise akşam başka sabah başkadır, dünyanın her yerini vuracak nükleer füze yaptıklarını söylemek geleceğin karanlığını göstermektedir. Çekya teröriste destek vermiştir. Teröristin iadesi Almanya’dan talep etmiştir. Almanya’nın altın fırsatı önündedir. Ya Salih Müslim’i teslim edecek, ya ilişkilere darbe vuracaktır.

Millî duruş dedik, milletimizi durdurmak isteyenleri durdurduk. Ya millî duruş, ya millî devriliş ortası yoktur. İlkesizler ittifak arıyormuş, durmasınlar toplaşsınlar, nefeslerine güvendikleri kadar koşuşturup dursunlar. Sıkıyı gördüler ya, ait oldukları ihtilaf ve ihanet hukukunda yakında buluşup söz keserler. Şahit olarak da Türkiye ve Türk düşmanlarını tercih ederler. Biz, Cumhur İttifakı diyoruz, Türk milletine düzenlenen küresel suikastın karşısında tarafımızı gösteriyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz, FETÖ’ye, PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye ve arkalarındaki destekçilere karşı Türk milletinin tarihi gücüyle aşılmaz sur çekiyoruz.

O toprakları emanet de olsa alırız!..

Mukadderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin’dedir. Türkiye esneme göstermeden, alttan almadan, dik duruşunu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Sevr hayaleti âdeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti âdeta peşimizden geliyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. Afrin’de yürümez, Menbiç’e hilali dikmezsek, Ankara’da boğuluruz. Hedef budur. Afrin sokak sokak temizlenecek. Kanlı teröristlerin beli zorlaya zorlaya kırılacaktır. Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır.