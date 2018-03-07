Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde “150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni”nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin aynı zamanda yargının FETÖ vesayetinden tam olarak kurtulması anlamına geldiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, esasen 17-25 Aralık darbe girişiminin yargıdaki FETÖ yapılanmasının açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkardığını, bugünün Türk yargı sistemi açısında bir milat olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Değerli hukuk adamlarımızın gayretiyle yargıda birlik ve çalışma barışı tesis edildi. Bütün teşkilatta başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu. Yargının örgüt vesayetinden tam olarak kurtulması, şüphesiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki etkin mücadeleyle mümkün hâle geldi. Darbecileri cesaretlendiren, onlara meşruiyet kazandıran, vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler, bu güzel ülkemizde bir daha yaşanmayacaktır. O karanlık günleri özleyenler hiçbir şekilde hukuk sistemimiz içinde kendilerine yer bulamayacak. Yargı kararlı ve hukuktan taviz vermeyen duruşuyla ülkemize kazandırmaya devam edecek. Şimdi yargının en önemli gündem maddesi olan yargılanmanın hızlanması meselesi, toplumsal huzurumuz ve yargı sistemimize güven açısından en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor” dedi.