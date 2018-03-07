Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleyi yavaşlattığı beyanlarını görüyoruz. Afrin operasyonu DEAŞ'la mücadele için engel değil. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesi. Afrin operasyonu Batılı ülkeler için de samimiyet testidir. Sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin ortaya çıkarttığı bir takım engeller var. YPG/PYD Afrin'i ikinci Kandil yapmaya çalışıyor. Ama bu girişim engellendi. Menbiç'teki bir grup YPG'li Afrin'e kaydırılıyor.

DOĞU GUTA'DA YAŞANANLAR

Rejimin ihlalleri devam ediyor. Doğu Guta bağlamında şunun altını çizmek isterim, bu konudaki hem bizim daha önce insani yardımlar konusunda yaptığımız çalışmalar hem de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi çalışmaları çerçevesinde netice almak için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum sadece kadınların değil bütün erkeklerin de çünkü o günü herkesin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında küresel farkındalık oluşturması için vesile olmasını da diliyorum.''

YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI

5 Mart'ta Atina'da yapılan bir gösteride ırkçı parti tarafından Türkiye Cumhuriyeti bayrağının yakılmasını nefretle kınıyoruz. Bu konuda girişimler de yaptık. Yunan makamlarından derhal bunların faillerinin bulunması ve hukuk önüne çıkartılması için beklentimizi ifade etmek istiyorum. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabilir, farklı yorumlar olabilir ama bir ülkenin bayrağını yakmak nefret suçudur.

PENTAGON SÖZCÜSÜNÜN YPG'Lİ İÇİN YAPTIĞI ''GENERAL MAZLUM'' AÇIKLAMASI

Böyle orta düzey alt düzey sözcülerin böyle açıklamaları geliyor. Yönetim zafiyeti olduğu ortada. Bu tür ifadeler aslında bir terör örgütünü meşrulaştırma programıdır.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Kıbrıs'ın güneyinde bölümlere ayrılmış münhasır ekonomik bölgeler var. Hem Kuzey Kıbrıs hem Güney Kıbrıs tarafının ortak arama yapması yönünde talebimiz var. Arama gemisinin oraya gelmesi meselesiyle ilgili süreç ilerliyor. 6. Filo'nun intikali henüz gerçekleşmiş değil. Gelin Doğu Akdeniz'i bir uzlaşı ve ortak fayda bölgesi haline getirelim. Türk tarafı ile Rum tarafı çizdiğimiz çerçevede ortak bir çalışma yapsınlar biz de Türkiye olarak destek verelim.



SALİH MÜSLÜM'ÜN İADESİ TALEBİ

Salih Müslim veya diğer kişilerle ilgili bizim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde talep hakkımız vardır. FETÖ'cülerle ilgili de bu tür girişimlerimiz oldu. Bu kişileri iade etmek için bu ülkelerin elinde yeteri hukuki zemin bulunmaktadır. Bunun dışındaki oyalamalar kararın daha ziyade siyasi olduğunu gösterir. Beklentimiz bu suçluların ivedilikle Türkiye'ye iade edilmesi.

DOĞU GUTA KONUSUNDA RUSYA'DAN BİR GÜVENCE VERİLDİ Mİ?

Orada belli terör unsurları var Nusra gibi... Bu terör gruplarının bu bölgeden çıkartılması için devam eden çalışma var. Rejim bunu bahane göstererek saldırmaya devam etti. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile konuştu. Ateşkes süresinin uzatılması konusuyla ilgili detaylı görüşme yaptı. Önümüzdeki günlerde biz bunun somut neticelerini göreceğimizi umut ediyoruz. Birkaç gün içerisinde ciddi sakinleşme bekliyoruz.

FETÖ'CÜLERİN İADESİ

FETÖ konusunda da beklentimiz iade talebi dahil olmak üzere hem Türkiye'de hem Amerika'da işlediği suçlarla ilgili ABD'nin artık adım atması. Umarım olumlu neticeler alırız. İkinci oyalama taktiği olarak tezahür edecek olursa bu ilişkiler üzerinde olumsuz hava esmesine sebep olacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Şu anda gündemimizde erken seçim yok. Bununla ilgili farklı bir durum söz konusu değil. Bir erken seçim olacak söylentileri üzerinden Zeytin Dalı Harekatı devam ederken böyle bir zihin bulandırıcı bu tür spekülasyonlara itibar etmemek gerekir. Bunu böyle her gün kurcalayıp erken seçim yaptırmaya çalışmak makul gelmiyor.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Bu fabrikalar iyi işletilmediği için zarar ettiği için özelleştiriliyor. Orada çalışan işçilerimize de opsiyon verildi. Çalışan işçilerimiz açısından da mağduriyet söz konusu değil. Özelleştirilmesi gıda üretimi ile ilgili mevzuatın dışına çıkılacağı anlamına asla gelmez.''