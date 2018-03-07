Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasi partiler 2019 yılı içerisinde yapılacak seçimlere kararlılıkla hazırlanırken, CHP'de parti içi çekişmeler boy gösterdi. Girdiği tüm seçimleri kaybetmesi nedeniyle liderliği tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayında yaptıracağı değişiklikler de tepkiye neden oldu.

"DEMOKRATİK CHP İSTİYORUZ"



48 milletvekili tarafından "Demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye istiyoruz" başlığıyla yayınlanan ortak açıklamada düzenlemeler eleştirildi.

Açıklamada "Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MUHALİFLERİ BİTİRECEK DÜZENLEME



Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında genel başkan kontenjanını artırarak parti içerisindeki muhalif isimlerin önünü kesmekle suçlanıyor.

İŞTE İMZA ATAN İSİMLER



1-Yakup AKKAYA – İstanbul Milletvekili

2-Mustafa Ali BALBAY – İzmir Milletvekili

3-Metin Lütfi BAYDAR – Aydın Milletvekili

4-Tacettin BAYIR – İzmir Milletvekili

5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU – Giresun Milletvekili

6-Tur YILDIZ BİÇER – Manisa Milletvekili

7-Erdin BİRCAN – Edirne Milletvekili

8-Mustafa Hüsnü BOZKURT – Konya Milletvekili

9-Selin SAYEK BÖKE – İzmir Milletvekili

10-İlhan CİHANER – İstanbul Milletvekili

11-Hüseyin ÇAMAK – Mersin Milletvekili

12-Dursun ÇİÇEK – İstanbul Milletvekili

13-Mevlüt DUDU – Hatay Milletvekili

14- Necati YILMAZ – Ankara Milletvekili

15-Gürsel EROL – Tunceli Milletvekili

16-Vecdi GÜNDOĞDU – Kırklareli Milletvekili

17-Namık HAVUTÇA – Balıkesir Milletvekili

18-Muharrem İNCE – Yalova Milletvekili

19-Ceyhun İRGİL – Bursa Milletvekili

20-Niyazi Nefi KARA – Antalya Milletvekili

21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU – Bursa Milletvekili

22-Devrim KÖK – Antalya Milletvekili

23-Emre KÖPRÜLÜ – Tekirdağ Milletvekili

24-Serdal KUYUCUOĞLU – Mersin Milletvekili

25-Mazlum NURLU – Manisa Milletvekili

26-Bülent ÖZ – Çanakkale Milletvekili

27-Tanju ÖZCAN – Bolu Milletvekili

28-Ali ÖZCAN – İstanbul Milletvekili

29-Haluk PEKŞEN – Trabzon Milletvekili

30-Durmuş Fikri SAĞLAR – Mersin Milletvekili

31-Orhan SARIBAL – Bursa Milletvekili

32-Atila SERTEL – İzmir Milletvekili

33-Ali ŞEKER – İstanbul Milletvekili

34-Mustafa TUNCER – Amasya Milletvekili

35-Şerafettin TURPÇU – Zonguldak Milletvekili

36-Mehmet TÜM – Balıkesir Milletvekili

37-Elif DOĞAN TÜRKMEN – Adana Milletvekili

38-Yaşar TÜZÜN – Bilecik Milletvekili

39-Gaye USLUER – Eskişehir Milletvekili

40-Aydın USLUPEHLİVAN – Adana Milletvekili

41-Akın ÜSTÜNDAĞ – Muğla Milletvekili

42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA – Bartın Milletvekili

43-Özkan YALIM – Uşak Milletvekili

44- Eren ERDEM – İstanbul Milletvekili

45-Ali YİĞİT – İzmir Milletvekili

46-Candan YÜCEER – Tekirdağ Milletvekili

47-Kemal ZEYBEK – Samsun Milletvekili

48- Zeynep ALTIOK- İzmir Milletvekili