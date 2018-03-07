Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Canikli resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’a geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gelen Savunma Bakanı Canikli, Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı’nda Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss tarafından karşılandı.

Beraberindeki heyet ile havalimanından Budapeşte’de 1’nci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ne gelen Bakan Canikli, Macaristan Savunma Bakanlığı askeri tören birliği eşliğinde şehitler için saygı duruşunda bulundu. Canikli, İstiklal Marşı ve Macaristan Milli Marşı’nın çalınmasının ardından şehitler anıtına çelenk bıraktı ve şehitlik özel defterini imzaladı. Bakan Canikli deftere, "Dost ve müttefik Macaristan'ın topraklarında huzur içinde yatınız. Ruhunuz şad, makamınız cennet olsun" diye yazdı. Türkiye’nin Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Engin Erikli tarafından şehitlikle ilgili bilgi alan Bakan Canikli, şehitlikteki mezarları gezdi ve şehitler için dua etti. Bakan Canikli, yarın Macaristan Savunma Bakanı Istvan Simicsko, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, çeşitli temaslarda bulunacak.