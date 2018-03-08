Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bu ittifakla biz AK Partili’leşmedik, AK Parti de MHP’lileşmedi. İki parti de seçimden sonra yine kendi kimlikleri ile siyasetlerini yapacaklar” dedi. Semih Yalçın, dün TBMM’de MHP muhabirleriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelerek soruları cevapladı. Yalçın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İttifak tahminimizin de ötesinde güzel bir şekilde işliyor. Tabanımız da olumlu karşılayıp destek vermiştir. AK Parti’de de durumun böyle olduğunu biliyoruz. Cumhur İttifakı toplumun yüzde 70’ine sevimli gelmektedir. Olumlu karşılanacağı kesimin yüzde 70 olacağını hesaplıyoruz. İttifakın yüzde 60’lar civarına oy alabileceğini düşünüyoruz. MHP’nin ittifaka oy taşıyamayacağı iddialarını ise doğru bulmuyoruz.

İttifak ne BBP’ye ne de Saadet Partisi’ne kapalıdır. Kendilerinin bileceği iştir. Diğer partilerin ittifaka dâhil olması, AK Parti’nin listesinden yer alması demektir. İttifakta sadece AK Parti ve MHP’nin logosu olacak. AK Parti’nin listesine biz müdahil olmayız. MHP kendi listesini hazırlayıp halkın karşısına çıkar. İki lider 26 madde üzerinde anlaşmışlar bu iş bizce bitti. Bu maddeler ne Komisyonda ne de Genel Kurul’da değişmez.

Bu ittifakla biz AK Partili’leşmedik, AK Parti de MHP’lileşmedi. İki parti de seçimden sonra yine kendi kimlikleri ile siyasetlerini yapacaklar; ama uzlaşma mümkün. Cumhur İttifakı’nı istemeyen, diğer beş benzemez parti bir araya gelebilirler. Kimse MHP ve AK Parti’ye ‘Bloklaşmaya hizmet ediyorsunuz’ diyemez. Cumhur İttifakı hiçbir şekilde partilerin tüzel kişiliğine zarar vermiyor. Görüşmelerde de bu gündem maddesiydi. Cumhur İttifakı, ittifak peşinde koşan diğer partilerin korkulu rüyasıdır. CHP seçim güvenliği adı altında turlar yapıyor. Bu turlar ittifakları için zemin arayışıdır. İttifak görüşmesi yapıyorlar. Bunlar gizli gizli yapıyor. MHP, 1207 delegesiyle kongresini gerçekleştirecek. Genel Başkanımız tek aday olarak girecek. Kongreden de çok ciddi bir destekle çıkacak.

AK Parti kurultayının erkene alınmasının erken seçime işaret olduğu düşüncesine katılmıyoruz. Şuanda erken seçim yok, olmayacak da... Kongremizde müzik çalmamayı ve sanatçı çıkarmamayı planlıyoruz. Şehitler varken ağırlaştırarak yapmak zorundayız.