Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamaların açık ve net olduğunu dile getiren Kalın “Bir erken seçim olur, olacak beklentileri ya da söylentileri üzerinden özellikle Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, ekonomimiz belli bir istikrar yakalamışken böyle zihin bulandırıcı spekülasyonlara itibar etmemek gerekir” diye konuştu. Kalın, devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaların net olduğunu, bu konuyu her gün kurcalayıp erken seçim yaptırmaya çalışmanın mantıklı ve makul olmadığını söyledi. İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz’deki petrol aramaları konusunda ABD’nin yola çıkardığı gemiye Türkiye’nin de eşlik ettiği iddialarının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti: “Onlara ait bölgelerle ilgili bir sorunumuz yok. Bizim tespit ettiğimiz kendi münhasır bölgelerimize çakıştığımız yerler var. Buralarda bir hukuksuzluk, ihlal olduğu zaman her zaman her yönden devreye girdik. Bundan sonra da bu ilkemiz değişmeyecek.”