Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Kadınlar Günü programına katıldı. Program öncesi salon dışında toplananlara seslendi. Erdoğan daha sonra ise salona geçti toplantıda konuştu. Konuşmasının bir bölümünü Zeytin Dalı Harekâtı’na ayıran Cumhurbaşkanı, dünyadan gelen eleştirelere sert cevap verdi. Dünyaya Afrin konusunda meydan okuyan Erdoğan, Türk ordusunun zulmü sona erdirip adaleti getirmek için harekât düzenlediğini ifade etti. Erdoğan “Siz Afrin’e Türk ordusunun girmesini konuşamazsınız. Biz Afrin’e işgal gücü olarak girmedik, Afrin’deki teröristleri temizlemek, zulmü bitirmek için girdik. Ardından orayı gerçek sahiplerine teslim etmek için biz oradayız” diye rest çekti. Erdoğan şöyle devam etti:

İŞGAL GÜCÜ DEĞİLİZ

“Dün çarmıha gerdikleri kadınları bugün metalaştırmaya devam edenlerin cilalarını kazıdığımızda altından yine aynı zihniyet çıkıyor. Kadın hakları diye ortalığı inletenlerin Suriye için, Doğu Guta’da binlerce kadın için tek bir söz ettiklerini duydunuz mu? Suriye’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1 milyon insanın katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdatmayanların kadın haklarındaki sözlerinin ne anlamı olabilir? Ben bunlara soruyorum. Bu konuda da konuşun.”

ŞOVMENSİNİZ ŞOVMEN

“3,5 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz ey dünya. Sizin konuşmaya hakkınız yok ama bizim konuşacağımız çok şey var. Akdeniz’in karanlık suların ardından kaybolup giden kadın ve çocukların ardından timsahın gözyaşının döküldüğünü gördük. Bunlardan kadın hakları savunucusu olur mu ya? Bunlar sadece şovmen, şovmen. Asla kadın hakları savunucusu değil. Myanmar’da yaşadıkları yerde zulümlere uğrayan, kamplarda hayatlarını sürdüren kadınlara el uzatmayanlar nasıl kadın haklarından söz edebilir?”

BİZDE ZULÜM OLMAZ

“Biz merhamet dinini mensuplarıyız. Bizde azap yok, bizde zulüm yok. Bizim ecdadımız da öyleydi. Hint Yarımadası’na ecdadımız kadırgalar gönderdi, bir kişinin kurtuluşu için. Böyle bir ecdanın torunlarından zulüm beklenir mi? Esad’ın olduğu bir yere bizler o mazlumları zulümden kurtarmak için gidiyoruz. Şunu bilin biz seferle emrolunduk. Zafer Allah’a aittir. Şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Peygamberlere en yakım makam şehitlik makamıdır. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beraber o tepeye yürüdük, yürüyeceğiz. Bu arada dost, düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyorlar. Bunları tanıma imkânımız oldu.”

ÇÜRÜK YUMURTA İTTİFAKI

“Dünya Kadınlar Günü’nde hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye artık bir ittifakın içinde. Bu ittifakını sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensupları ile ana muhalefet kol kola. Şu anda bunlar her şeyleri ile ortaya çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Sizler şu beraberliğinizi devam ettirin, durmak yok.”

YAPANIN YANINA ARTIK KÂR KALMIYOR

“Eskiden âdeta yapanın yanına kâr kalan şiddet ve istismar eylemleri artık ne milletimiz ne de devletimiz tarafından görmezden geliniyor. Hem kadınlara hem de çocuklara yönelik saldırıların izini inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. En önemli saygımız analarımıza. Anne sevgisini iyi bilirim. Beyler. Akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın.”