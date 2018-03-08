Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Başkentle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Tuna’nın açıklamaları özetle şöyle:

MELİH BEY’LE GÖRÜŞÜYORUM

Kızılay’daki lale figürü ekranı arızalı olduğu, çalışmadığı için kaldırıldı. Melih Bey (Gökçek) 25 sene Ankara’ya hizmet etmiş bir belediye başkanı. Silmeye gerek yok, ihtiyacı da yok. Mührü var zaten. Niye siliyim ki? Öyle bir düşüncemiz olamaz. Melih Bey’le çok sık olmasa da görüşüyorum. Neden görüşmeyeyim?

AŞTİ YERİNDE KALACAK

Bu yıl içerisinde halk ekmeğe zam yapmayacağız. Ramazan ayında da zam yapılmayacak. AŞTİ’nin yerinde kalacağı şu anda kesinleşti.

ULAŞIMDA TEK KART DÖNEMİ

Tek kartlı sisteme geçtik geçiyoruz, bir adım kaldı. O da Mavi otobüsler; onlar da geçiyorlar. Dolayısıyla Ankara’da ulaşımda tek kart kullanılacak. Demir yollarıyla da bir protokol gerçekleştirdik. Banliyö trenlerinde de artık Ankara kart geçerli olacak. Banliyö hatlarında, metroda ve beyaz ve mavi otobüslerde tek kart kullanılacak.

YÜKSEK BİNALARA KARŞI DEĞİLİZ

Temelde yatay mimariye yöneliyoruz. Şu ana kadar yapılan binalar var. Bundan sonra böyle bir mimariyi uygun görmüyoruz. Ama yüksek bina yapılmaz mı, yapılır. Yerine göre yapılması gerekir. Çok katlıyı az katlıya indirme çalışmalarımız var.

ZEYTİN DALI İSMİ MECLİS İRADESİ

Bazı cadde ve sokaklarımıza önemli şahsiyetlerin ya da şehitlerimizin isimleri konuluyor. Zeytin Dalı Caddesi’yle ilgili ABD Büyükelçiliğinden herhangi bir tepki gelmedi. Sonuçta bu Meclisimizin iradesiydi.

“KANAL ANKARA”DA DEĞİŞLİK YOK

Orası parça parça yapılması düşünülmüş. Sıkıntılar oluşmaması açısından bu projeyi bir bütün olarak ihaleye çıkaracağız. Tek kalemde ihaleye çıkarak firmamız, hesap soracağımız adam belli olsun. Projede değişiklik olmayacak.

Ankapark’ın bu yıl içinde hizmete girmesi için çalışıyoruz.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak sinyalizasyon sürelerini ayarlayan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Neticede bu sistem (sinyalizasyon) trafiği rahatlatacak. Sistem, ışıklarda bekleme süresini yoğunluğa göre ayarlıyor. Çok bekletmeden Ankara’da bu sitem devreye girecek.