Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurtulmuş, 52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası vesilesiyle bulunduğu Almanya’da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, özellikle en kalabalık diasporaya sahip Almanya’daki Türklerin, ülkenin en önemli varlıklarından biri olduğuna işaret etti.

Devlet; milletin kaynaşmasını ortaya koydukça, millet; ihtiyaç ve isteklerini takip eden kamu kurum ve kuruluşlarına sahip oldukça, Almanya’da yaşayan Türkler de devlete desteklerini esirgemedikleri sürece, kötü günlerin yaşanmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Biz, devlet-millet geleneği güçlü olan bir milletiz. Bizde asıl olan millettir.” diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin turizmde son yıllarda yaşadığı krize değinerek, Sultanahmet meydanındaki patlamanın, Alman turistlerin Türkiye’ye karşı ilk kırılma anı olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda artan terör saldırılarının, Türkiye'ye ciddi etkisinin bulunduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, bunların büyük ölçüde atlatıldığını, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile bu tehditlerin ortadan tamamen kaldırılacağını kaydetti.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin kararlılığı ve cesareti sayesinde atlatıldığını anlatan Kurtulmuş, FETÖ terör örgütüyle sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin yüzde 7,2 büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, algı operasyonlarıyla uluslararası alanda yıpratma girişimlerinin olduğu bir ortamda kararlılıkla, yoğun temaslarla konuşarak, anlatarak ve her platformda var olarak bu olumsuz algıları olumluya çevirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.