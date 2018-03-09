Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili temaslar için Avusturya’da bulunan Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın mayıs ayına kadar biteceğini söyledi. Çavuşoğlu “Şimdi kritik aşamalar aşıldı. Dağlık bölgeler ele geçirildi. Sınır kontrolü sağlandı. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Tabii Afrin’e vardığımız zaman daha da dikkatli olmamız gerekiyor ki siviller etkilenmesin. Bizim hedefimiz teröristler. İnsani yardım, siviller konusunda herkesten hassasız. Zaten bu konuda eğitimli, özel güçlerimiz Afrin’e gittiler. Dolayısıyla ne kadar erken biterse burası o kadar erken istikrara kavuşur. Sivil insanlar buraya dönebilir” diye konuştu.

PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu “Irak hükûmetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir. Afrin harekâtı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.