Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Kuzey Suriye’de peşpeşe üs kurmasını ve DEAŞ’le mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD’ye silah yardımı yapmasını sert dille eleştirdi. “Bu operasyonların hedefleri belli durmayacağız. Amerika, Batı sizin burada ne işiniz var?” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bizim 910 bin kilometre sınırımız var. Devamlı tacize uğruyoruz. 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye’de ne işin var? 5 bin TIR silah getiriyorsun kime karşı? DEAŞ’ı temizledik diyorsun bu silahlar burada niye? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun?

ŞEHADETE KOŞUYORUZ

“Bak dedim şunu bilin biz bir ölürüz bin diriliriz ve bu yolda böyle gidececeğiz. Bizi bu tür teknoloji bütün bunlar korkutmaz. Bizim hedefimiz başkadır. Onların füzeleri nükleer füzeleri her şeyi olabilir. Bunlar bize vermiyorlardı bunu. Şimdi biz de öyle yapmaya başladık. Artık bunlar bizde de var. Ama bizim bunların ötesinde Allah’ımız var. Biz şehadete koşuyoruz onlar nereye koşuyor bilemem.’’

KADINLARA EYLEM PLANI

Kadınlara yönelik eylem planı hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “2018 - 2023 dönemini kapsayan eylem planı hazırlandı, kutluyorum. Ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını daha da güçlendirmek için gereken programlar bu belgede yer alıyor. Böylece bu belge ile kadınların güçlendirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların yer aldığı bir politikadır. Siz de bu yol haritasına göre bundan sonra bu düzeni kuracaksınız” dedi.

KADINLAR ÖĞRETMENDİR

Erdoğan şöyle devam etti: “Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır. Hatta yoktur. Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Ve aile içinde kadının kimi zaman görünen, kimi zaman görünmeyen belirleyici rolü işte bu öğretmenlik vasfından geliyor. Kadınlarda zaten Allah vergisi güçlü bir sezgi var. Öğretmenlik yetenekleriyle birleştiğinde ortaya elleri ayakları öpülesi analar, ömür boyu sırtımızı yasladığımız eşlerimiz, gözümüzün nuru kızlarımız çıkıyor. Şu anda bizi ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. Dünde söyledim. Buradan ayrıldığınızda dedim, muhakkak annelerinin ayaklarının altını öpün. Çünkü cennet annelerin ayakları altında.”

EMİNE ERDOĞAN İLK INSTAGRAM PAYLAŞIMINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, ilk defa fotoğraf paylaştığı resmî Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Emine Hanım, "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk" ifadesini kullanarak kadınların gününü tebrik etti.