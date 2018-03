Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı’nda yaptığı konuşmada, “Artık anaların ağlamasını istemiyoruz” dedi. “Kadının elinin değdiği her yerde her zaman itina vardır. 15 Temmuz’da 11 kadınımızı şehit verdik. Bizim kadınlarımız her yerdedir” diye devam eden Başbakan şunları söyledi: “Adalet temelinde yükselmeye bir vahşi uygarlık, insana saadet de mutluluk da vermiyor. Öyleyse bizim insanlara karşı önemli ve zorunlu görevlerimiz var. Maalesef ki birçok evladımız bu yolda şehit oldu. Hiçbir annenin evladının arkasından gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hiçbir babanın evladının arkasından başının düşmesini istemiyoruz. Karşımızdaki ihanet şebekelerinin hepsini yok ediyoruz. Hiçbir terör örgütü gençlerimizi zehirleyemeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz. O kara bulutlar artık dağıldı, ülkemize bahar geldi.” Kadınlara yönelik yeni eylem planı yürürlüğe koyacaklarını belirten Başbakan, şu ifadeleri kullandı: “Eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız. Kadınlarımıza sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. İstihdamda kadın oranı artacak. Bilgi ve iletişim sektörü, geleceğin teknolojilerinde kadın istihdamını daha da arttıracağız.”

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul bir saat sürdü. Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Yıldırım, Akar’la görüşmesinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı da kabul etti.