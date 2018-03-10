Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19. Olağanüstü Kurultay’daki konuşmasında yine parti içinde muhalifleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Davaya inanan insanların özelliği, ‘Ben yarın ne olacağım’ kaygısını taşımayan insanlardır. Davaya inanmayıp da ‘Ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, milletvekilliğim garanti mi?’ diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da yoktur, hukukları da yoktur. Dava insanı olanların mevkisi, makamı yoktur. Sıradan bir yurttaş, demokrasiyi, yargı bağımsızlığını, Türkiye’yi, onurunu savunacak... ‘Bunu savunuyorum ama ben ne olacağım.’ Sen hiçbir şey olamazsın, senin bu partide yerin de yoktur kardeşim. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. Hem CHP’li olacaksın hem bireysel çıkarlar peşinde koşacaksın, ‘Ben ne olacağım’ diyeceksin. Sen hiçbir şey olamazsın kardeşim. Senin yerin CHP’nin kapısının dışarısıdır. Bu ülkeye biz dava insanları kazandırmak için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilirsek, o zaman Kuvayımilleyicilerin hakkını teslim etmiş oluruz.”



KAPI BURADA…

Parti içi demokratik yarış kültürünü yerleştirmek için 8 yıldır mücadele verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hastalıklı eski alışkanlıklarla ne yazık ki hala bu parti kültürünü arzu ettiğim oranda partiye yerleştiremedim ama bunun mücadelesini mutlaka yapacağım. Demokratik yarışma kültürü mutlaka bu partiye gelecektir. ‘Ben yoksam parti de yok’ anlayışı egemen olan arkadaşlarımız. ‘Ben yoksam parti de yok’ diyen arkadaşlar kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir ” açıklamasında bulundu.



VEKİLLERE TELEVİZYON YASAĞI

Kılıçdaroğlu, disiplinli, özgüveni yüksek bir örgüt kuracaklarını ifade eden partiden izinsiz televizyon ekranına çıkan milletvekillerine, “Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum diyenler, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları hala bir şekilde gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilen örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum.” diyerek gözdağı verdi.