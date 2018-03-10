Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerini anlatan Perinçek, şu ifadeleri kullandı: “CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim. Biz birinci mesele olarak CHP’ye PKK ile mücadeleyi önerdik. 1 Kasım seçiminden önce dedik ki ‘Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım.’ Terörü bitirmek Türkiye’nin temel meselesidir. Bize verdikleri cevap yazılı ve altında Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var. Bize şunu söylediler, ‘Fay hatlarını çatlatırız.’ Yani ‘PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi böler.’ dediler. Asıl PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi birleştiriyor. Onun yüzünden CHP Türkiye’nin geleceğinde yoktur.”