Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ile birlikte Adıyaman Organize Sanayi Bölgesini gezerek gıda sektöründe üretim yapan fabrikalarda incelemelerde bulundu. Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet işletme sahipleriyle tek tek görüşerek sıkıntılarını dinledi. İlk olarak kıyılmış tütünle alakalı açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Biz AK Parti hükumetleri olarak, AK Parti olarak yani liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak, başbakanımız olarak biz her zaman halkın yanındayız, diyoruz.



Böyle diyen bir iktidar halkın karşısında olabilir mi, mutlaka ama mutlaka her şeyde biz halkla beraberiz. Halkın menfaatine uygun kararlar alacağız. Bu tütünde olsun, bu şekerde olsun, bu gıda da olsun, tarımda olsun bu böyledir. Birileri bir şeyleri kaynatmaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz ki bir şeyler elde edemeyince efendim biz diyorlar ve seslerini kesiyorlar” dedi.

Şeker üretimi konusunda Avrupa’yla rekabet edemediklerini, şekeri pahalıya ürettiklerini, amaçlarının ise millete daha ucuz şeker yedirebilmek olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, “Cumhurbaşkanımız açıkladı, şekerde bizim amacımız zarar vermek değil Türkiye’yi kara geçirmek. Yani özel sektör böyle bir fabrika açmış, ne kadar güzel bir olay. Özel sektör bu memleketin düşmanı mıdır yani. Bu memlekette özel sektör alıyor ve memleketi daha farklı yerlere götürüyor. Bakın biraz önce Akoturka dediğimiz arkadaşımız 42 milyonluk organik ürün ihraç ediyor. Nereye yapıyor, Amerika ve Avrupa’ya ediyor. Yani bu 42 milyonu Türk insanına getiriyor. Yani özel sektör denilince neden insanlar bu kadar şey yaparlar ama stratejik ürünlerde nasıl bir ette reklasyonu sağladık, sütte reklasyonu sağlıyorsak şekerde de öyledir, tütünde de öyledir. Biz bu reklasyonları sağlamak zorundayız. Devlet mutlaka ama mutlaka bunun içerisinde olması lazım. Onun için elimizde gerçekten çok iyi 11 tane şeker fabrikamız kalacak ama diğerleri satılıp da kapatılmayacak. Satılıp da imara verilmeyecek. Daha fazla üretim yapılacak. Şuanda Avrupa’yla rekabet edecek konumda değiliz ve şekeri pahalıya üretiyoruz. Amaç şekeri daha ucuza üretip Avrupa’yla daha rekabet edebilecek duruma getire bilmek halkımıza daha ucuz şeker yedire bilmek” ifadelerini kullandı.



Özelleştirilen şeker fabrikaları 1 yıllık verilen kotayı dolduramadığı takdirde şeker fabrikasının geri alınacağını belirten Bakan Fakıbaba, “Onun için bu şeylerden korkmam. Bizim çok samimi olarak söylüyorum bir şeylere karar veriliyorsa bu halkın menfaatine olduğu içindir. Burada üretici arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikanın bahçeleri özelleştirilmeyecek. Sadece ve sadece devlet olarak fabrikaları verip içerisindeki alet, edevat, makinalar, cihazlar, bunlar yenileştirilecek, kapasite artırılacak ve verdiğimiz kotayı kullanmadığı takdirde onu tekrardan alacağız. Eğer niyet verip te şeker üretmemek olsa böyle bir söylememiz olmaz. Eğer 1 yıl verdiğimiz o kotayı fabrikayı dolduramadığı, üretmediği takdirde elinden geri alınacak. Yani herkes genelde konuşuyor ama biz az konuşuyoruz ve halkımıza faydalı işler yapıyoruz” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada düzenlenen Adıyaman Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya katılan Bakan Fakıbaba, burada bulunan çiftçilerin ve iş adamlarının sorularını cevapladı. Bakan Fakıbaba, toplantı sonrası Adıyaman’dan ayrılarak Şanlıurfa’ya geçti.