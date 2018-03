Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrin Harekatı'nın ekonomiye zararının olmadığını söyledi. Bakan Zeybekci açıklamasında, şunları kaydetti: "Her gün ekonomi ile ilgili çok hızlı değerlendirmeler yapılıyor ama öncelikle Türkiye'nin en önemli gündem maddesi kahraman askerlerimizin polislerimizin jandarmamızın güvenlik güçlerimizin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte tarihe not düşülecek hassasiyetlerle gerçekleştirmiş olduğu Zeytin Dalı harekatı. Zeytin Dalı harekatından önce Türkiye'nin suskunluğu, Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin duyarlılıkları maalesef birileri tarafından aciziyet olarak kayda alındı, varsayıldı. Bu dönemde ve geçmiş dönemlerde söylediğimiz biz Türkiye olarak da millet olarak da tarihimiz boyunca asla aman demedik, asla teslim olmadık. Hiçbir şekilde hiçbir güç karşısında eğilmedik, Allah'ın önünde eğildiğimizin dışında. Ve 40 yıldan beri bu ülkede bu memlekette dolaylı dolaysız terör örgütleri ile her biriyle ayrı ayrı mücadele ediyoruz ve her şekilde mücadele ediyoruz. Terörle mücadelemizle de dünyada diğer ülkeler gibi dolaylı yöntemler ve ekipmanlar kullanarak değil. Doğrudan birebir mücadele ediyoruz.



Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı gibi operasyonlarımız bizim için şuanda mevcutta Türkiye'ye tehdit olan yakın gelecekte Türkiye'ye oluşturacak olan ve tehdit oluşturmak amacıyla kurulduğundan emin olduğumuz örgütlere karşı yapmış olduğumuz harekattır. En kısa sürede Afrin ve Türkiye'ye tehdit oluşturan o coğrafyadaki terör örgütü unsurlarının tamamı temizlenerek Afrin harekatı bu şekilde yerine getirilmiş olacak. Suriyeli kardeşlerimiz Arabıyla, Türkmeniyle Kürtleriyle, orda yaşayan gerçek ev sahibi, gerçek mülk sahipleri, eşkiyalar değil. Onların yerine dönmesi içinde gerekli iklim oluşturulacak. Operasyonlar sırasında temizlenen bölgelerde insanların ne kadar mutlu olduğu görüyoruz. Türkiye'nin oralarda insani ihtiyaçlarındaki yardımları da tüm dünyaya örnek olmaktadır.



Afrin Zeytin Dalı operasyonunun ekonomimize olumsuz etkisi olmayacaktır. Çünkü Türkiye'de istikrara, huzura güvene, en hassas olan ekonomidir. Huzura, güvene, istikrara, gelecek ile ilgili engelleri ortadan kaldırmak için yapılan bu operasyon, bunu güvence altına alan operasyon, ekonomi anlamında da pozitif olarak algılanmaktadır. Gelecekle ilgili güven artmıştır. Gelecekle ilgili Türkiye'ye olan tehditler azaldığı için, bunun ekonomiye olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz.

Kullanılan tüm malzemeler ve mühimmat Türk Malı olduğu sürece bunun ekonomiye zararının olacağını düşünmüyoruz. Burada ekonomi alanında bir tüketimdir hareketliliktir. Sadece bütçesel anlamda bunun disiplini planlamasını doğru yaptığımız sürece problem olmayacaktır."