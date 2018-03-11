Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin Mersin ve Antalya 6. Olağan İl Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin Suriye olayı ile birlikte ikiyüzlülüğünü bir defa daha ispatladığını belirtti. Dünyada gerçekten insan hakları peşinde olan, gerçekten terörizme karşı samimi duruş sergileyen kim, hangi kuruluş varsa yürüttüğü mücadelede Türkiye’nin yanında olmak zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şimdi buradan sesleniyorum. Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO’nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan’da NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki, Suriye’de? Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu. Afganistan’da çağırdın geldik, Somali’ye çağırdın geldik, Balkanlar’a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye şu an tehdit altında, niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım, gel. Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. Samimi, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin.”



TEK AMAÇLARI PETROL

“Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Bunun için teröristleri dahi kullanmaktan çekinmemişlerdir. Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya’ya, öbürü gitmiş Almanya’ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Nerede terörist varsa biz oradayız.”



VİCDANIMIZ OLMASA...

“Eğer biz teröristler ve Suriye’de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi, vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek, 3 günlük işti. Cerablus’u, Rai’yi, Azez’i, El-Bab’ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin’i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Menbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Amacımıza ulaştığımızda da asla oralarda kalmayacak, sınırlarımızın güvenliğini sağlama alarak kendi topraklarımıza döneceğiz.”



