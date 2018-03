Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı Ağustos ayında temeli atılan Kayacık Lojistik Merkezi inşaatı ve aynı yıl içerisinde temeli atılan hızlı tren garı inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Arslan, “Konya için önemli olan bütün bu projelerimizde işler beklediğimiz hızla ilerliyor ve inşallah hepsini kısa sürede bitirip Konya’nın, Konyalıların, devamında Karaman’ın, Karamanlıların hizmetine sunmak adına bitirmiş olacağız. İnşallah Haziran ayında elektrik işini bitirip, Eylül ayında sinyal işini bitirmiş olup, testlere başlayacağız. 2-2,5 aylık test süresinin sonunda Konya-Karaman hızlı treni hizmete girmiş olacak. Böylece Karaman'dan kalkan bir misafirimiz Konya üzerinden İstanbul’a veya Konya üzerinden Ankara’ya gidecek. Ebetteki aynı şekilde İstanbul’dan, Ankara’dan gelen misafirlerimiz de Konya üzerinden Karaman'a gidebilecek. Buradaki projenin ilerleme hızı memnuniyet verici. Bunu ifade etmek isterim ve yine Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi olmak üzere 56 sanat yapımız var. Sanat yapıları ile ilgili olarak da işler güzel bir seviyeye gelmiş durumda. Sanat yapıları yapılırken özellikle Büyükşehir Belediyemiz ile güzel bir işbirliği yaptık. TCDD Genel Müdürlüğümüzün yaptığı işler var, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 7 araç alt geçidi var, 7 yaya alt geçidi var. Bunlar çok önemli. Meram Belediyemizden, yaptığı bir alt geçidi var. Bakanlık olarak, Büyükşehir ve TCDD olarak güzel bir işbirliği çerçevesinde o projelerde Konyalılara kaliteli bir şekilde, verimli bir şekilde hizmet verecek hale geliyor” şeklinde konuştu.

"Güzergah üzerindeki istasyonlarda engelli vatandaşlara kolaylık sağlanacak"



Hızlı tren istasyonlarında engelli vatandaşların da düşünüldüğünü belirten Bakan Arslan, "Karaman’ın Ulukışla’ya kadar uzatılması önemliydi. Orada da inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Ulukışla-Yenice arası, yani Konya’yı Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya bağlayacak olan hızlı trende de özellikle Ulukışla-Yenice arasında da projeler yapıyoruz. Bu sene içerisinde o projeler biter bitmez onun da ihale süresini bitirmiş olacağız. Güzergah üzerindeki 5 istasyon yenilendi. Konya Yüksek Hızlı Treni, Karaman Hızlı Treni güzergah üzerindeki istasyonların tamamı engelsiz hale getiriliyor. Yani engellilerimiz istasyonları engelsiz bir şekilde kullanabilecekler, yürüyen merdivenler gerek engelli asansörleri, gerek engellilerin kullanabileceği sistemlerin tamamı kurulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Konya-Karaman arası 40 dakikaya düşmüş olacak”



Hızlı tren inşaatı tamamen sona erdiğinde Konya-Karaman arası mesafenin 40 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Arslan, “Konya-Karaman arası 78 dakika sürüyor iken 40 dakikaya düşmüş olacak. Aynı zamanda Ankara-Konya arası tabii Ankara-Sincan arasını da bitiriyoruz. Ankara-Konya arası 1,5 saat, Karaman’ı da 40 dakika düşündüğünüz zaman Ankara’dan Karaman’a 2 saat 10 dakikada varmış olacağız” dedi.

“Konya Lojistik Merkezini de bu sene içerisinde bitirip bölgeye kazandırmış olacağız”



Bakan Arslan, projenin yüzde 30’unun bittiğini belirterek, “Yine Konya Yüksek Hızlı Tren gar inşa sahasındayız, ki yaklaşık 29 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bir saha ve yüzde 30’u bitmiş durumda. Proje bedeli 67 milyon lira. İnşallah bu sene içerisinde bitirip Konyalıların, Konya’ya gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Konya gerçekten gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Her geldiğimde farklı bir Konya görüyorum. Dolayısıyla yüksek hızlı tren garımızı da modern bir yapıyla Konya’ya hizmet verebilir hale getireceğiz. Memnuniyetle bir şeyi daha ifade edeyim; gerek Büyükşehir Belediyemizin yaptığı raylı sistemler, metro ve gerekse bakanlık olarak bizim üstlendiğimiz raylı sistemler dahil hepsi Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile entegre olabilecek. Dolayısıyla Konya’ya gelen misafirlerimiz buradan indikten sonra raylı sistemle şehrin istediği her yerine gidebilecekler. Bu hem belediyeyle yaptığımız işbirliği çalışması anlamında güzel hem gelen misafirlerimizin Konya’nın her yerine raylı sistemle gidebilmeleri adına güzel bir gelişme. Yine Konya Lojistik Merkezi’ni birlikte inceledik. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, gerçekten orada da çalışmalar çok güzel gidiyor. Yüzde 30 mertebelerine gelmiş durumda. Şuan 100 kişi çalışıyor. 80 kamyon, 14 ağır iş makinesi olmak üzere hummalı bir çalışma var. Ama kışın bitmesiyle birlikte hem çalışan sayısı artacak hem iş makinesi sayısı iki misline çıkacak. Hedefimiz Konya’ya, bu bölgeye ve ülkemize hizmet edecek olan. 1 milyon metrekare alana kurulan. 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan o alanı inşallah Konya Lojistik Merkezini de bu sene içerisinde bitirip bölgeye kazandırmış olacağız. Lojistik Merkezi’nin sadece Konya için değil ülkemiz için, ülkemizin demiryolu marifetiyle taşınan yükleri için de çok önemli olduğunu vurgulayalım. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor” diye konuştu.