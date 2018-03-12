Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu ve Sakarya AK Parti İl konglerine katıldı. Hem kongre salonları hem de salon dışındakilere hitaben konuşmalar yapan Erdoğan, “Afrin’de Mehmetçiklerimiz terör örgütlerine karşı âdeta bir savaş icra ediyorlar. Hep böyle yürüyeceğiz. Zaten böyle yürüdüğümüz zaman yükselmişiz. Bu değerleri kaybedince de geri gitmişiz. Şimdi yeniden bir diriliş var. Bu diriliş, kendisini Afrin’de, Cerablus’ta gösterdi, El Rai’de El-Bab’da gösterdi” dedi.



İŞGAL Mİ YAPIYORUZ?

Türkiye’nin Afrin’i işgale gitmediğini ifade eden Erdoğan, “Tam aksine biz teröristleri kovalıyoruz ve teröristleri oralardan çıkartarak o toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus’ta böyle olmadı mı? 140 bin o bölgenin halkı döndüler, şu anda topraklarında yaşıyorlar. İnşallah Afrin’de de yine o toprakların sahibi topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Merhamet dininin mensupları olarak bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Yine böyle yürüyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti: “İşte Afrin’deyiz. O teröristlere biz ne dedik, dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde, inlerinizde boğarız dedik. Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde boğduk mu? İşte şimdi de Afrin. Öğlen saatlerinde rakamları aldım, 3300 terörist etkisiz hâle getirildi. İşte şimdi 4-5 km kaldı, Afrin’e giriyoruz. Bölgede teröristlerden arındırdığımız alanın büyüklüğü, 900 kilometrekareyi aştı, bin kilometrekareye yaklaşıyoruz. Biz bir yandan ülkemizin 81 vilayetini, işte bu şekilde eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatırken diğer yandan da istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlerle mücadele ettik. Özellikle son 4-5 yıl hepimiz için gerçekten çok zor, çok yoğun geçti. Terör örgütleri kimi zaman nöbetleşe, kimi zaman topyekun saldırıya geçtiler. Gabar’da geçtiler, Cudi’de geçtiler, Tendürek’te geçtiler, Bestler Deresi’nde geçtiler, Kandil’den idare ettiler. Dedik ki ‘İnlerine gireceğiz.’ Ne oldu, girdik. Kaçacak delik arar hale geldiler. İşte birileri Pensilvanya’ya kaçtı, kimileri onun oradaki devasa çiftliğinde, kimileri Avrupa’nın değişik ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.”

NATO'DAN SES GELMİYOR

NATO’nun Türkiye’yi terörle mücadelede yalnız bıraktığını belirten Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO’nun en güçlü üyesiyiz. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğu zaman NATO’dan bize bir görev terettüp ettiğinde, yeri geldi Somali’de, Afganistan’da, Balkanlar’da olduk. Peki bütün buralarda biz yer alırken, şu anda Suriye’de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri oradan bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim? Ama maalesef şu ana kadar hâlâ olumlu bir ses, söz yok” dedi.