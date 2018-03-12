Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı. IPA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen IPA yönetimi, mülteci çocuklar için yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etti. Ziyaret sonrası IPA yetkilerinin Türkiye adına aldığı kararı açıklayan Kerem Hasanoğlu, yönetimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mülteci çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı "Uluslararası Barış Ödülü" vermeyi kararlaştırdığını bildirdi.



Hasanoğlu, IPA başkanı ve yöneticilerinin, Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız." IPA'ya 1 milyonun üzerinde çocuk doktoru üye olurken, 140 ülkede aktif olarak çalışıyor.