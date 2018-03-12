Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci  çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,  "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı. IPA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Dış İlişkiler Direktörü Kerem  Hasanoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen IPA yönetimi, mülteci çocuklar  için yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu, sığınmacılar için yapılan  kampları ziyaret etti. Ziyaret sonrası IPA yetkilerinin Türkiye adına aldığı kararı açıklayan  Kerem Hasanoğlu, yönetimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mülteci çocuklarla ilgili  yaptığı çalışmalardan dolayı "Uluslararası Barış Ödülü" vermeyi kararlaştırdığını  bildirdi. 


Hasanoğlu, IPA başkanı ve yöneticilerinin, Erdoğan önderliğinde birçok  çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendiğini  belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına  1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir  etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten  gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların  hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya  çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan'a Uluslararası  Barış Ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara  iletilmiştir. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına  çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi  sunarız." IPA'ya 1 milyonun üzerinde çocuk doktoru üye olurken, 140 ülkede aktif  olarak çalışıyor.