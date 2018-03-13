Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği kurultayların anlam, tema ve misyonunun Türk tarihine dayandığını belirterek, “Her kurultay, ilhamını binlerce yıllık şanlı bir tarihten alan 49 yıllık kutlu bir mücadelenin yeni bir kademidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket için toydur, düğün bayramdır. Her kurultay, ellerin kenetlendiği, bakışların aynı ufukta birleştiği gündür. Her kurultay, bir büyük ülkünün zirvelerinde buluşan ruhların cemi, yüce bir davaya meyleden gönüllerin demidir” dedi.



ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE HÜRMET

Yalçın, MHP kurultaylarının şehitler kervanının kutlu yükünü taşıyan erlerin menzili, istiklal ve beka yolunda azimle yürüyen yiğitlerin harman yeri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Orada şehitlere rahmet, gazilere hürmet okunur. Orada Allah katına yükselen dualar ve aminler, yeminlere karışır. Orada birlikte çarpan yüreklerin nabzı duyulur. Kurultay, ay yıldızlı al bayrağın şanlı gölgesinde, mübarek vatan toprağının kucağında hayat sürmeyi ebedi mutluluk sayan nesillerin seyran yeridir. Kurultay, hak bildiği yolda yürüme azim ve kararlılığından zerre kadar caymayanların, 2023’te yeni Kızılelma’ya vasıl olmak üzere heyecan ve şevkle yola revan olanların divanıdır.”



DOST DÜŞMAN HERKES ŞAHİT OLACAK

Yalçın, 12. Olağan Büyük Kurultay’da, “Önce ülkem ve milletim” ifadesini kullanan bilge lider Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmiş ülkü erlerinin bu sözü yemin bilen gür sesinin göğe yükseleceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Birleşen kalpler beraber atarken, diller hep bir ağızdan ‘Millî duruş, şehitlere vefa, millet beka’ ahdini haykıracaktır. 18 Mart günü milliyetçi-ülkücü irade kurultayda bir kez daha tecelli edecek, muhterem delegelerimizin lider/teşkilat/doktrin geleneğine nasıl sahip çıktığına dost düşman herkes şahit olacaktır. Liderin örse vurduğu yerden balyozlar, gürzler kalkacak, tefrikanın, fitnenin başı sonsuza kadar ezilmiş olacaktır. 12. Olağan Büyük Kurultay, Türkiye’yi ‘Millî devlet, güçlü iktidar’ için çağlar üzerinden aşırıp 2023’ün lider ülkesi vizyonuna eriştirmeyi hedefleyen bir hareketin heyecan ve coşkusunu dünyaya duyuracaktır. MHP’nin 12 Olağan Büyük Kurultayı, yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacaktır.”