Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Turan, “Önceden SİHA havaya kalkardı, ‘yazılımlar oraya uygun değil o oraya gidemez’ derlerdi. Ama şimdi İHA’yı da SİHA’yı da baştan sona bizim mühendislerimiz yapıyor. Bu çok kıymetli bir değer. Afrin’in bu kadar kısa sürede başarılı olmasının tek bir sebebi var. Bu da bizim tam bağımsızlıkla ilgili kararımız ve buna bağlı milli savunmamızın büyük halde yerli hale gelmesidir. Şuanda Çanakkale ruhu Afrin’de yaşıyor” dedi.

CHP’nin, seçim güvenliğini bahane ederek ittifak düzenlemesine yaptığı itirazı da değerlendiren Turan, şöyle devam etti: “İttifak düzenlemesindeki her madde seçmenin iradesi sandığa daha iyi yansıması için. Buna rağmen birileri seçim güvenliğini ön plana sürüyor. Bu düşünceleri öne atanların tek sebebi kaybedecekleri seçimin kılıfını hazırlamak. Bizim zerre kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 alma konusunda şüphemiz yok, 60+1 istiyoruz.”

