Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada MHP’nin milletin hassasiyetlerini her zaman yüreğinde hissetmiş, hizmetlerini milletin menfaatine göre planlamış ve dünyayı Türkçe okuyan bir parti olduğunu ifade ederek, “MHP bu vizyonla, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyebilmiş, partinin menfaatlerini daima, milletin menfaatlerinden geride tutmuştur” dedi. “Türk milletini yok etmek isteyen haçlıların yeni seferlerinde artık devşirmeler kullandığını” belirten Büyükataman, bu güçlerin Türkiye’yi bilek gücüyle yenemeyeceklerini, yenseler bile yok edemeyeceklerini anlayarak Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirdiklerine işaret etti. Büyükataman, şunları kaydetti: Artık Lawrence yetiştirmeye gerek yok. Çünkü bazıları ülkemizi yok etmek adına kapalı kapılar ardında sessizce ama var kuvvetiyle ‘Hepimiz Lawrence’iz’ diye bağırmaktadır. MHP olarak bu sesleri kısmak için mücadele etmekteyiz. Bunun için gür bir haykırışla diyoruz ki ‘Millî Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka.’ Türk tarihinin ilk zamanlarından bugüne dek gerçekleşen tüm askeri, ilmi ve güzel sanatlardaki başarıların Türk milletiyle beraber gerçekleştiğini, komutanlarının yanında kahramanlıklar gösteren askerin Türk milleti olduğunu ve dahi bu ölümsüz komutanların Türk milletinin kendisi olduğunu söyledik. Bu yüzden Türk milletinden yeniden bir şahlanış beklemekteyiz. Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır.