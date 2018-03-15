Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP'nin sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzak olduğunu gördük. AP'nin altına imza attığı en vizyonsuz karardır" dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları

AP siviller konusunda çifte standartlı bir yaklaşım sergiliyor. Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz. Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz