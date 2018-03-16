Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti kurmayları, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mahallî seçimlerde ittifak yapılmasına ilişkin bir kanuni düzenlemeye soğuk bakmaları üzerine, bazı illerdeki belediye başkanlıkları konusunda ‘doğal ittifaklar’ kurulabileceğini dile getirdi.

AK Parti kaynakları “Örtülü ittifak da diyebileceğimiz bir iş birliği gündeme gelebilir. Örneğin, MHP’nin kazanması ihtimalinin düşük olduğu yerlerde, MHP’ye belediye meclisi üyeliği konusunda bir kontenjan ayrılarak, AK Parti’nin adaylarının desteklenmesi formülü tartışılabilir” görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, AK Parti ve MHP’nin seçim kampanyasını yürütürken, özellikle teşkilatlar ve adaylar arasındaki rekabette ‘nezaket kurallarına’ dikkat edilmesi konusunda, her iki parti yönetiminin de uyarısı olacak. AK Parti kurmayları “Cumhurbaşkanımız zaten her fırsatta, ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınılması konusunda uyarıda bulunuyor. Yerel seçim kampanyası sırasında da teşkilatlarımızı ve adaylarımızı uyaracağız. Sadece kampanyaya yönelik de değil. İki parti arasında millî bir iş birliği söz konusu. Bu iş birliğini bozacak bir tutum içinde olunmayacak” dedi.