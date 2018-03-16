Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 3.525 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek, "Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek" dedi.

"Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan, “15 Temmuz gecesi gördük ki bu milletin yediden yetmişe tüm fertleri, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle yeri ve saati geldiğinde, özlerindeki, mayalarındaki o kahramanlık ve cesaret ateşini yakabilmektedir. Bunu siz başarabiliyorsunuz. Üzerindeki kül savrulduğunda altından çıkan o kor ateş bize ezanımızın, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin bizatihi milletimizin güvencesi altında olduğunu göstermiştir” dedi.

DİLİMİZ KATLEDİLDİ

Erdoğan, Türkçenin dünyanın en kadim ve yaygın kullanılan dillerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum. Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta kopartılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Tarihten olan bağımız o damarlar kesilmiştir. Zaten bir milletin siz dil noktasında bu damarını kestiğiniz anda dedesiyle arasındaki bağı koparmış olursunuz. Bugün genç bir kardeşimizin Fuzuli, Baki, Şeyh Galib bir yana Mehmet Akif'i, Ömer Seyfettin'i ve Ahmet Haşim'i dahi anlayamıyor olması bu dönemde suikastın sonucudur.

ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİZ!

Zeytin Dalı Harekâtı'nın durdurulmasını isteyen Avrupa Parlamentosu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilmektedir. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. 3,5 milyon Suriyeli ülkemde yaşıyor. Ey AP, sen benden hangi yükü aldın da bunu söyleyebiliyorsun. Bu sözler bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar” diye konuştu.

İTTİFAK YASASINA ONAY

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İttifak yasası” olarak bilinen “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

ERDOĞAN, MERKEL'LE AB'Yİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Almanya Şansölyesi unvanını alan Angela Merkel ile telefonda görüşerek tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart’ta Varna’da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi’nin önemi üzerinde de duruldu.

KADINLARIN ÇEVRE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Külliye’de kadınlara davet verdi. Çevre duyarlılığı projesi olan ve kendisinin himayesinde yürütülen “Sıfır Atık” özel temasıyla gerçekleştirilen davette Erdoğan, kadınlardan destek istedi. Demet Sabancı Çetindoğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Reyhan Kalyoncu, Leyla Alaton, Semahat Arsel, Nurten Sancak, Sema Güral Sürmeli, Ayşe Cevahir, Vuslat Doğan Sabancı, Ayça Dinçkök, Pelin Akın, Reyhan Demirören, Nevin Gür, Semra Evyap, Berrin Zorlu, Lale Cander, Çiğdem Simavi, Kezban Hatemi, Emel Sayın, Anjelika Akbar, Işın Karaca, Gülşah Alkoçlar, Yonca Evcimik, Bedia Akartürk, Dilek Hanif, Demet Şener, Tülin Şahin, Deniz Selin Ünlüdağ, Aslı Üstünkaya ile KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, milletvekilleri Belma Satır, Ravza Kavakcı, İlknur İnceöz ve Lütfiye Selva Çam davette yer alan isimler arasında dikkat çekti.