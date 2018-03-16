Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, özetle şunları söyledi:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ilk defa yeni uygulamalarla başladık. Prof. Huriye Martı tarihte ilk defa bir hanımefendi olarak Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığında 7 kadın daire başkanı tayini var. Yeni dönemde Diyanet, kadınlar konusuna daha görünür ve daha ayrıcalıklı bir yer verecektir. Kadınlarla ilgili çalışmalar Diyanet İşleri Başkanımızın riyasetinde Huriye Hanım’ın koordinatörlüğünde ciddi bir şekilde yapılacak. Bütün illere en az bir tane müftü yardımcısı ve ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığında kadın müfettiş, kadın murakıp alımı uygulaması başlatıldı. Şu anda murakıplardan 50 kadın alındı. Belli bir zaman sonra müfettişliğe geçecekler. Diyanet’te kadınların yapabileceği görevlerin tamamında kadınların istihdamı konusunda ve yetki ve sorumluluğun da artırılması konusunda bir çalışma var.

İMAMLAR İÇİN DİYANET AKADEMİSİ

‘Diyanet Akademisi’ diye bir yeni yapı oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu akademide imam, müezzin, Kur’ân kursu öğreticisi, vaiz ve müftülerin hizmete girmeden önce bir eğitimden geçirilmesini öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçte ilahiyat fakülteleri ve İslami ilimler fakültelerini çalışma ortağı gibi gören bir anlayış hayata geçirildi. YÖK Başkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızla bir araya geleceğiz.

Nurettin Yıldız’la bazı vatandaşlarımızın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmalar var. Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında da bir vatandaşımız şikâyette bulunuyor. Diyanet dinin temel kaynakları doğrultusunda toplumu aydınlatmakla görevli. FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu konularda itikadı sapkınlık içerisinde olanlar hakkında, halkımızı aydınlatma konusunda da sadece raporlar yayınlanmayacak. Aynı şekilde arazide bire bir anlatılacak. Diyanet, FETÖ ve DEAŞ konusunda çalışmasını başlattı. Bütün illerde, ilçelerde hatta belde ve köylere varıncaya kadar bunların nasıl dinimizi istismar ettiği, dinimize ve insanımıza nasıl zarar verdiği hususu çok detaylı bir şekilde anlatılacak.