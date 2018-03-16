Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Biz bir taraftan Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem terörle mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz." dedi.

Elvan, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, güçlerini milletten aldıklarını, mayın ve diken döşenen engebeli yolları teker teker aşarak Türkiye'yi güçlü bir konuma getirdiklerini belirtti.

AK Parti'nin devletle milletin bütünleşmesi ve kaynaşmasını sağladığını ifade eden Elvan, milli iradeden, milletin gücünden başka hiçbir beşeri güç tanımadıklarını, milletin ihtiyaç ve taleplerini her şeyin üzerinde gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin birçok ihtilal ve darbeyle karşılaştığını anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Bizim dönemimizde de milletin sesini yok etmek adına yine birçok girişimlerde bulundular. Bunların hepsini hatırlamamız lazım. Bu kadar yoğun saldırı altında kalan bir parti, işte millet sayesinde dimdik ayakta ve Türkiye büyüdükçe büyümeye, güçlendikçe güçlenmeye devam ediyor. Biz bir taraftan Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem terörle mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz. Türkiye 2017 yılının 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme performansıyla dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. 2017 yılına baktığımızda da yüzde 7,5 büyüme performansı bekliyoruz. Yine Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi."

Milletin değerlerinden uzak partilerin, ana muhalefet partisinin 15 yıldan beri yerinde saydığını, kaplumbağa hızında bile yürümediğini anlatan Elvan, onların milletin değerlerinden uzak olduğunu, milletle bütünleşmeyen ve kaynaşmayan bir yaklaşım içerisinde olduklarını aktardı.

"Sorumluluğumuz daha da arttı"



Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Küresel anlamda biz her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olduk. Dünyada en fazla yardım yapan ülkelerin başında yer aldık. Kardeşlerimize yardım yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Şu anda Türkiye olarak bizim yeni bir misyonumuz var. Türkiye yeni bir evreye girmiş durumda. Türkiye hızla kalkınıyor, gelişiyor ve dünyada küresel bir güç oluyor. Bizim sorumluluğumuz daha da arttı. Afrika, Asya ve Ortadoğu bize bakıyor. Onun için Allah'ın izniyle Türkiye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Bundan sonraki süreçte de mazlumların, mağdurların yanında olacağız ve olmaya devam edeceğiz."

"Terörizme karşı mücadele eden tek ülke Türkiye"



Avrupa Parlamentosunun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kararına da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Türkiye Afrin'den çekilsin, demişler. Ey Avrupa Parlamentosu, terörizme karşı mücadele eden tek bir ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunların hesabı başka. Bizim hesabımız, Afrin'de baskı altında ve teröristlerin zulmü altında olan insanlar var. Afrin'den kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimiz var. Biz Afrin'i özgürleştirmeliyiz, Afrinli vatandaşlar ve Türkiye'de yaşayan Suriyeliler şehirlerine dönmeliler. Onlar neyin peşindeler. Kilometrelerce tüneller inşaa ettiler. Bir terör örgütünün bu kadar organize olabilmesi mümkün mü? Destek verenler belli ama hesaplarında mutlaka yanıldıklarını anlayacaklar bu batılı ülkeler. Yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Günün birinde 'Teröristlerle olmamalıydık, destek vermemeliydik, biz Türkiye'nin yanında olmalıydık.' diyeceklerdir mutlaka."