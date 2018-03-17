Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı’nı eleştiren Avrupa’ya da seslendi, “Kapıları açıp mültecileri gönderseydik, kaçacak delik arardınız” dedi. AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak, partililere hitap eden Erdoğan, Afrin’de sona doğru gelindiğini belirterek şöyle konuştu: “Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosundan meydan okuyor. ‘Askerinizi çekin oradan, bu doğru değil.’ diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız ‘aman kapıları açmayın’ diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok.”

Konuşmasında ABD’ye “Menbiç’i boşalt” çağrısı yapan Erdoğan şöyle konuştu: “ABD’nin oyalamasına artık gelemeyiz. Şayet Amerika, terör örgütü mensuplarıyla birlikte Menbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bu faaliyetlerimize en küçük bir yardımları, en küçük bir destekleri olmayacak, yükümüzü paylaşmayacaklar. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. Amerika, eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa Fırat’ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz, o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu konuda her türlü iş birliği teklifine açığız.

DEAŞ’ın bulunmadığı diğer terör örgütleri de tahliye edilirse tek muhatabımız bölge insanı olur. Oradaki kardeşlerimiz de hasretle yanlarına gelmemizi, bölgeyi ayağa kaldırmamızı bekliyorlar. Menbiç’teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz.

AB’nin mülteciler için vadettiği 3 milyar avronun daha birinci bölümün bile gelmediğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti, “AB ‘Biz bu parayı doğrudan size aktarmayız, proje karşılığı veririz’ gibi sözler söylüyor. Hâlbuki yaptıklarımız ortada. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Batı hala 50, 100 mülteciyi almaya cesaret edemezken biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışız, bağrımıza basmışız. Siz daha neyin projesini istiyorsunuz. Siz bu milleti ne zannettiniz? Kapı kulu mu zannettiniz? Biz eğer sizden gelecek olan avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan şu anda sefaletin ötesinde ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu.”

KAHRAMAN TEĞMEN DUALARLA UĞURLANDI

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır için Erzurum Çifte Minareli Medrese önünde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Kır’ın kuzeni üsteğmen Abdulkadir Dal, naaşa sarıldıktan sonra üsteğmen rütbelerini söküp şehide saygısından dolayı tabutun üzerine bıraktı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, ‘Rabbim bizlere fethini yakın kılsın’ diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi. Şehit Kır’ın naaşı duaların ardından Kars Kapı Şehitliği’ne defnedildi.