Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman şikâyet ettiği ‘bürokratik vesayetin’ yeni hükûmet sistemi ile birlikte son bulacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, yeni hükûmet sistemine ilişkin uyum düzenlemelerini hazırlamakla görevlendirilen 5 komisyonun başkanı ile önceki gün bir araya geldi. Komisyon Başkanı içişleri eski bakanı Efkan Âlâ, bürokrat ve büyükelçi atamaları, görevden alınmaları ve Cumhurbaşkanlığına bağlanacak kurumlarla ilgili sunum yaptı. Buna göre, bürokrat atamaları ‘Cumhurbaşkanı tarafından atanacaklar, bakanlar tarafından atanacaklar ve kanun yolu ile atanacaklar’ olmak üzere 3 ayrı başlıkta toplanıyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanacak bürokratlar, bugünkü sistemdeki daire başkanı ve üstündeki kadrolardan oluşacak. İl müdürleri gibi daha alt statüdeki bürokratlar ise ilgili bakanlar tarafından atanacak.

Toplantıda, bazı AK Parti kurmayları bürokrasinin görev ve yetkileri belirlenirken, çerçevesinin iyi çizilmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle ki, yetki mi kullanıyorlar yoksa egemenlik hakkını mı kendilerinde görüyorlar belli değil. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım” diyen AK Parti kurmaylarına hak verdi. Erdoğan, “Bürokraside hâlâ bir direnç var. Hâlâ problem yaşıyoruz. Ne yaptıysak demokratikleşemediler” dedi.

Erdoğan toplantıda, büyükelçiliklere meslek dışından yapılan atamaların pozitif sonuçlarını gördüklerini söyledi. Büyükelçiliklerde yaşanan bazı problemlere de dikkat çeken Erdoğan, “Mesela Çin büyükelçiliğimizde sadece 4 kişi çalıyormuş. Almanya’da ise 91 personelimiz var. Bu dengesizlikler giderilmeli” dediği öğrenildi.