Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’nin yarın gerçekleştirilecek 12. Olağan Kurultayında, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki şehitler dolayısıyla konser programı olmayacak. Sözlerini, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın’ın yazdığı “2023 Marşı” ile “Millî Duruş” ve “Lider Devlet Bahçeli” adlı parti müzikleri çalacak. Kurultayda, hem Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü hem de Zeytin Dalı Harekâtı’nın anlamını yansıtacak şiir ve konuşmalara yer verilecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından MYK seçilecek. Kurultaya, tek liste gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak “Cumhur İttifakı” adı altında girme kararı alan Bahçeli’nin, partisinin hem MYK’de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Bahçeli’nin tek aday olacağı kurultayda, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin 200 kişi ve kuruma davetiye gönderildi. Kurultayı izlemek için yabancı ve ulusal basından yaklaşık bin basın mensubu akredite oldu.

Kurultayda AK Parti’yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.